İHA

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yolcu yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Kayseri Malatya karayolu üzeri ilçeye bağlı Olukkaya mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından jandarma, 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere nakletmeye başladı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre, hafif yaralanan 15 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.