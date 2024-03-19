Kuvvetli sağanak ve kar yağışı alarmı! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kuvvetli kar yağışlı olacak. Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, Hakkari, Van ve Şırnak'ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Habertürk Giriş: 19.03.2024 - 07:18 Güncelleme: 19.03.2024 - 07:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL