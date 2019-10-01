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Son dakika: Meclis açılışı öncesi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den önemli mesajlar

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Meclis yeni yasama yılına bugün yapılan törenle başladı. Meclis açılışı öncesi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkan ve başkanvekilleri önemli açıklamalar yaptı

Meclis açılışı

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Habertürk Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtlayan Naci Bostancı, Özgür Özel, Lütfü Türkkan ve Erkan Akçay son dönemde siyasetteki tartışmalara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

AK PARTİLİ BOSTANCI'DAN KABİNE VE SİSTEM MESAJI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kabine değişikliği iddialarına ilişkin, "Kabinenin değişmesi gerekmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı şartlara duruma göre bunu yapabilir" dedi. Sistem tartışmalarına da değinen Bostancı, "Sistemlerin oturması biraz zaman alır. Sisteme ilişkin problem yok, uygulamaya yönelik var" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL: 191 MADDELİK PAKET GETİRİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni yasama yılı açılışı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Özel, "3-4 maddelik Anayasa değişikliğini içeren, 12 Eylül ve 16 Nisan tahribatının kaldırılmasını içeren 191 maddelik bir paketimiz var, kampta son şeklini verip Meclis'teki partilerle bu paketi bütün partilerle paylaşacağız" dedi. "Yüzde 50+1 değişsin" tartışmasına değinen CHP'li Özel, "Mis gibi sistem vardı siz bozdunuz. İbretle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: HDP İTTİFAKI TABANIMIZI RAHATSIZ EDER

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, yeni yasama yılı açılışı öncesi dikkat çeken mesajlar verdi. CHP ile yapılan ittifakın bozulacağı iddialarına ilişkin olarak, "Tabanımızı rahatsız eden görüşleri dile getirmekte de beis görmüyoruz. HDP'li seçmenden oy isteyebilirsiniz ama HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder. Böyle bir niyet varsa imtina edin" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: İYİ PARTİ İLE NE İTTİFAKI KURULUR?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'nda yer alıp almayacağı tartışmalarına ilişkin, "Savruk bir pozisyonda yeni bir pozisyon alma gayretleri var. İYİ Parti'nin neyine bakalım? Bakılacak bir tarafı yok. Bir parti görüşü yok, sağa sola savruluyor. Ne samimiyeti ne güvenirliği var. Ne ittifak kurulur ki?" diye konuştu

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