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Haberler Gündem Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde önemli gelişme! - Güncel haberler
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Sinan Ateş cinayetinde önemli gelişme!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Eray Özyağcı, adliyeye sevk edildi

Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde önemli gelişme! - Güncel haberler
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DHA

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

1'İ AVUKAT 18 KİŞİ TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 1'i avukat 18 kişi tutuklandı.

TETİKÇİ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı da 2 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalandı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade veriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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