Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Taksici esnafı, yaklaşık 2 yıl boyunca Uber'le mücadele etti. Vergi vermeyen, dolayısıyla da haksız kazanç sağlayan Uber'in ekmekleriyle oynadığını söylediler, isyan ettiler. Uber'e karşı yapılan taşlı sopalı saldırılar elbette kabul edilemez. Bu zorba eylemlerin haricindeki tepkilerinde taksiciler sonuna kadar haklıydılar.

O dönem taksicileri haklı bulmakla birlikte taksi sistemindeki aksaklıkları da bir bir anlatmıştım. Aracına bakım yapmayan, müşterilerine kötü davranan, müşteri seçen, özellikle turistik noktalarda araçlarına sadece Arap turist alan, yol bilmeyen taksicilerin iğneyi biraz da kendilerine batırmaları gerektiğini dile getirmiştim.

Bunları yazınca taksicilerin yoğun tepkilerine maruz kalmıştım. Kendi hatalarını görmeyen, görmek istemeyen bir grup taksici tarafından... Taksicilerin Uber mücadelesinin yargıya taşınması ve mahkemeden Uber'in erişiminin engellenme kararının çıkmasıyla birlikte de Uber'in Türkiye defteri kapanmıştı.

MAHALLE KORSANLARI YENİDEN HORTLADI

Evet Uber gitti, ne var ki bu kez de mahalle korsanları geri döndü. Birkaç ay önce yazmıştım. Taksicilerin şikayetleri üzerine korsan taksiciliğin nasıl da yeniden hortladığını gözler önüne sermiştim. Bazen bir emlak ofisi, bazen rent a car adı altında korsan taşımacılık yapıldığını, korsan taksicilerin fiyat tarifesi için broşür bastırıp sokak sokak dağıttığını da göstermiştim.

Eylül 2019’da, taksicilerin tespitlerine göre; İstanbul genelinde 450 civarında korsan taksi durağı vardı. Taksicilerden gelen bilgilere bakılırsa aradan geçen 4 ayda korsan hızla büyüyor. Özellikle Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Kartal, Ümraniye gibi bölgelerde, tamirci, emlakçı ya da rent a car adı altında çok sayıda korsan durak var.

Uber'in Türkiye'den çekilmesiyle birlikte boşta kalan araçların mahalle aralarında eski usul korsan taşımacılık yapmaya devam ettiğini bizzat taksiciler söylüyor.

'TAKSİDEN İNDİRDİ, SADECE ARAP TURİST ALIYOR: 34 TJV 34'

Taksiciler, 'Sokağın Sesi'ni arayıp korsanın hortlamasından yakınıyor. Elbette korsan taşımacılık kabul edilemez, yetkililerin sıkı denetimler yaparak bu haksız kazancı engellemesi gerekir. Bu konuda taksicilerin sonuna kadar yanındayım.

Peki ama İstanbulluların taksilerle yaşadığı sorunlar ne olacak? İstanbullulardan gelen şikayetlere de bakılırsa bu problemlerin çözümünde de bir arpa boyu yol kat edilmiş değil. İşte çarpıcı bir örnek…

Bir okuyucumuz, başından geçenleri şöyle anlatmış: "İstinye'de alışveriş merkezinin önünde taksiye bindim ve Nişantaşı'na gitmek istediğimi söyledim. Taksici o yöne gitmeyeceğini söyledi. Ben itiraz edince bağırmaya başladı, ardından da araçtan indirdi beni. Benim gibi birkaç müşteri daha geldi, onları da almadı. Meğer AVM'den çıkacak Arap turistleri bekliyormuş. Birçok yerde aynı davranışla karşılaşıyorum. Özellikle Arap turist seçiyorlar. Taksicilerin bu tavrı devam ederse elbette ki onları tercih etmeyiz."

Bu okuyucumuzun yaşadığı olaydaki taksinin plakası 34 TJV 34. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya da buradan duyurmuş olayım. Bu, sadece küçücük bir örnek. Her gün benzer şekilde çok sayıda mesaj alıyorum. Ben de bizzat taksicilerle benzer sorunlar yaşıyorum. Ne var ki bu problemlerin çözümü noktasında dişe dokunur bir çalışma da göremiyorum. Taksicilik sistemi bir standarda oturtulmalı. Acilen…