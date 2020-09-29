Tam 434 bin ton! Kaçak akaryakıt gemisi!

İHA

İstanbul'da, akaryakıt kaçakçılığı yapan ve devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğratan şebeke çökertildi. 4 gün önce düzenlenen operasyonlarda 434 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 21 şüpheli yakalandı.

GEMİ TAŞIMACILIĞI FİRMASI KURDULAR

İHA'da yer alan habere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan bir şebekenin, ÖTV’den muaf tutulmak için “gemi taşımacılığı firması” kurup illegal faaliyetini gizlediğini tespit etti.

GEMİDEN KÜÇÜK TEKNELERE SEVKİYAT

Yürütülen soruşturma kapsamında şebekenin gemi temin ettiğini ve deniz araçlarında kullanılacağı beyan edilerek ÖTV indiriminden faydalanıldığını ortaya çıkaran kaçakçılık polisi, suç örgütünce elde edilen akaryakıtların da özel düzenek vasıtasıyla deniz araçlarına yüklendiği ve daha sonra bahse konu akaryakıtların aynı düzenekle denizdeki küçük teknelere ve deniz kıyısında bekleyen deniz araçlarına aktarıldığını, buradan da usulsüz şekilde piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerince yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonrası 25 Eylül’de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Akaryakıt kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. Fiber tanklar içerisinde 434 bin 10 litre kaçak motorin akaryakıt ele geçirildi.

2.5 MİLYON TL'LİK ZARAR ÖNLENDİ

Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan çeşitli marka ve model kapalı kasa 4 araç, 1 akaryakıt tanker gemisi ve 1 tekne ele geçirildi. Operasyonlarda 2 milyon 500 bin TL tutarında kamu zararının engellendiği kaydedildi. Konu ile ilgili yakalanan akaryakıt kaçakçıları, emniyetteki işlemlerinin ardından “Akaryakıt Kaçakçılığı” suçundan dün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanması bekleniyor.