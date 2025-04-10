Kars'ta tüyler ürperten olay, 6 Nisan'da saat 16.00 sıralarında, Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi.

Kafeteryada arkadaşı ile oturan Yakup Aydın (32), yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti.

YANLARINA GİTTİ, 'NEDEN YAN BAKIYORSUN' DHA'daki habere göre bu sırada masada tek oturan ve cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K. (29), ikilinin yanına gitti. İddiaya göre Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARDI Katil zanlısı Uzman Çavuş Selman K. Kafeterya çalışanları ve müşteriler, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı.

MERDİVENLERDEN İNERKEN ATEŞ AÇTI 32 yaşındaki Yakup Aydın, hayatını kaybetti. Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken, Selman K. peşinden art arda ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla düşen ve merdivenlerde bir süre sürüklenen Aydın, ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Olayın ardından Selman K., vurduğu Yakup Aydın'ın yanından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Aydın, kurtarılamadı. Aydın, Kağızman Ortaköy'de yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.