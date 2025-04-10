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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada | Son dakika haberleri

        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!

        Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada, 29 yaşındaki Uzman Çavuş Selman K.'nin, kendisine yan baktığını iddia ettiği elektrik dağıtım şirketi çalışanı 32 yaşındaki Yakup Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:05
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        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
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        Kars'ta tüyler ürperten olay, 6 Nisan'da saat 16.00 sıralarında, Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi.

        Kafeteryada arkadaşı ile oturan Yakup Aydın (32), yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti.

        YANLARINA GİTTİ, 'NEDEN YAN BAKIYORSUN'

        DHA'daki habere göre bu sırada masada tek oturan ve cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K. (29), ikilinin yanına gitti. İddiaya göre Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

        BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARDI

        Katil zanlısı Uzman Çavuş Selman K.
        Katil zanlısı Uzman Çavuş Selman K.

        Kafeterya çalışanları ve müşteriler, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı.

        MERDİVENLERDEN İNERKEN ATEŞ AÇTI

        32 yaşındaki Yakup Aydın, hayatını kaybetti.
        32 yaşındaki Yakup Aydın, hayatını kaybetti.

        Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken, Selman K. peşinden art arda ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla düşen ve merdivenlerde bir süre sürüklenen Aydın, ağır yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olayın ardından Selman K., vurduğu Yakup Aydın'ın yanından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Aydın, kurtarılamadı. Aydın, Kağızman Ortaköy'de yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        SAVCILIKTA SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi'ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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