SON DAKİKA HABERLERİ! Yaşlı kadını boğazını kesip öldürmüştü! Katili öyle biri çıktı ki! - Haberler

DHA

Erzurum'da, 15 Ekim günü akşam saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi´ndeki bir sitede, apartmanın 7'nci katındaki 29 numaralı dairede kan donduran bir olay meydana geldi. Yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan (76) haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi. İsmi açıklanmayan kızı da bir süre sonra siteye geldi. Doğal gaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

KAPIDA ZORLAMA OLMAMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi. İncelemenin ardından Melek Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca teslim alınan Melek Bulut'un cenazesi, toprağa verildi.

"AĞIR HAKARETLER EDİNCE ÖLDÜRDÜM"

Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli'yi (42) gözaltına aldı. Kuvvetli polisteki sorgusunda, Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti. Melek Bulut'un kendisini musluk tamiri için eve çağırdığını iddia eden Mustafa Kuvvetli, "Musluğu tamir ederken tartıştık ve bana küfretti. Ağır hakaretler edince ben de öldürdüm" dedi.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mustafa Kuvvetli, emniyetteki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirilen Kuvvetli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.