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Haberler Gündem Son dakika haberleri: Zehrinin litresi 10 milyon dolar! Çifti 7 bin TL! Cezası 26 bin 390 TL!
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Zehrinin litresi 10 milyon dolar! Çifti 7 bin TL! Cezası 26 bin 390 TL!

Dünyanın en zehirli hayvanları arasında gösterilen ve zehrinin litre fiyatı 10 milyon dolar (190 milyon TL) olduğu öğrenilen kara akrep (Androctonus crassicauda), Türkiye'de yasak olmasına rağmen, internet sitelerinde, çifti 7 bin liraya ulaşan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti

Son dakika haberleri: Zehrinin litresi 10 milyon dolar! Çifti 7 bin TL! Cezası 26 bin 390 TL!
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DHA

Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler (Androctonus crassicauda), yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor.

ZEHİRİNİN LİTRESİ 190 MİLYON LİRA

DHA'da yer alan habere göre sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar (190 Milyon TL) olduğu öğrenildi.

"ZEHİR SEVİYESİ DÜŞÜK, AŞIRI UYSAL" İLANI

Kara akreplerini satışa çıkaran kişi ilanda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşüktür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" dedi.

SARI AKREPTEN SONRA EN ZEHİRLİSİ

Boyu 8 santim uzunluğunda olup, düz siyah ya da kahverengi renkteki kara akrebin, Türkiye'deki sarı akrepten sonra en zehirli ikinci akrep türü olduğu belirtildi. Evlerdeki akrep sokmalarının daha çok kara akreplerden kaynaklandığı da kaydedildi.

1 TANESİNİN CEZASI 26 BİN 390 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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