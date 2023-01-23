Son dakika haberleri: Zehrinin litresi 10 milyon dolar! Çifti 7 bin TL! Cezası 26 bin 390 TL!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler (Androctonus crassicauda), yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor.

ZEHİRİNİN LİTRESİ 190 MİLYON LİRA DHA'da yer alan habere göre sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar (190 Milyon TL) olduğu öğrenildi.

"ZEHİR SEVİYESİ DÜŞÜK, AŞIRI UYSAL" İLANI Kara akreplerini satışa çıkaran kişi ilanda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşüktür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" dedi.