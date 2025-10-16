Habertürk
        Haberler Gündem Hakan Tosun'un ölümü için 2 müfettiş görevlendirildi

        Hakan Tosun'un ölümü için 2 müfettiş görevlendirildi

        EGM: İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 23:08 Güncelleme: 16.10.2025 - 23:36
        Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü sırada A.M.(18) ve A.Ş.(24) tarafından darbedildi. Tosun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun, hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Tosun'un darbedildiği sırada kayıtta olan güvenlik kamerası görüntülerinin şüphelilerin ailesine verdiği öne sürülen iş yeri sahibi Y.S.'ye ait kamera kayıt cihazını verdiği öne sürülen O.M. ve C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla alınan kayıt cihazı, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.S., O.M. ve C.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

