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HaberlerGündemSon dakika acı haber! Hakkari'den acı haber geldi: 3 asker şehit

Son dakika: Hakkari'de 3 asker şehit oldu!

HABERTURK.COM / AA

Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit oldu

Son dakika

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma şehit oldu, 1 jandarma astsubay çavuş yaralandı.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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