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        Kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı!

        Hakkari'de dün öğle saatlerinde Cilo Dağı'nda buzulların olduğu bölgede gezintiye çıkan 4 kişi, kırılan bir buzul nedeniyle boşluğa düşmüştü. Feci olayda 2 kişi kurtarılırken kaybolan diğer 2 kişiyi arama çalışmaları bugün yeniden başladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:45
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        Hakkari'de buzul faciası! Kayıp 2 kişi aranıyor
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        Hakkari'de dün, çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

        DHA'nın haberine göre Hakkari'ye gelen 18 kişilik doğasever grubu, dün 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları’na çıktı.

        Gruptaki Adıyaman'dan geldiği belirtilen Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi.

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        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avcu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Mehmet Aydın ve Hakime Koç’u arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Ekiplere, vatandaşlar da destek veriyor.

        Dün bölgeye gidip havadan helikopterle çalışmaları izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın bugün de bölgeye gideceği belirtildi.

        #son dakika
        #Hakkari
        #Cilo
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