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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin 5 liraya satılacağını açıkladı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız Ramazan'da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2023

FIRINCILAR FEDERASYONU 10 TL OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bugün yaptığı açıklamada "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" bilgilerini paylaşmıştı.