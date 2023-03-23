Son dakika haberi: Hangi partiye kaç kişi milletvekilliği adaylığı için başvurdu? Seçim için geri sayım başladı!

14 Mayıs seçimlerine 2 aydan az bir süre kala, CHP'de aday adaylığı başvuruları sona ererken, diğer partilerde milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti’de başvurular 13 Mart’ta başladı ve gelen talep üzerine 22 Mart mesai bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre AK Parti’den milletvekili olmak için yapılan başvuru sayısı 6 bine ulaştı.

CHP’de ise daha öce 20 Mart olarak duyurulan aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart’ta sona erdi. Yapılan başvuruların 4 binin üzerinde olduğu ifade edildi. İYİ Parti’de ise başvurular halen devam ediyor. 24 Mart’ta sona erecek süreçte şu ana kadar yapılan başvuruların 3 bin civarında olduğu belirtiliyor.