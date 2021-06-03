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HaberlerKültür-SanatSON DAKİKA: Hasan Saltık hayatını kaybetti! Hasan Saltık'ın sevenlerine kötü haber
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Son dakika... Hasan Saltık hayatını kaybetti

Son dakika... Binden fazla albüme yapımcı olarak imzasını atan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Saltık, unutulmaya yüz tutmuş eserleri gün ışığına çıkarıp kültür hayatımıza yeniden kazandırmıştı...

SON DAKİKA: Hasan Saltık hayatını kaybetti! Hasan Saltık'ın sevenlerine kötü haber

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Saltık, halk müzikte unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatçı ve eserlerini gün ışığına çıkaran isim olarak da biliniyordu.

ARŞİVDE TOZ TUTMUŞ ESERLERİ GÜN IŞIĞINA ÇIKARDI

1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayın hayatına kazandırmıştı. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınlayan Saltık, Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verip kültür hayatına kazandırılmasına öncülük etti.

NEŞET ERTAŞ'TAN MÜNİR NURETTİN SELÇUK'A KADAR

Saltık'ın kurduğu Kalan Müzik, Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'’dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.

İBRAHİM KALIN: HER ZAMAN HAYIRLA YÂD EDECEĞİM

Hasan Saltık'ın ölümü kültür ve sanat çevrelerinde şok etkisi yarattı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ferhat Tunç, "Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık’ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun," ifadelerini kullandı.

Sanatçı Tolga Sağ da "Eksildik yine. Çok ağır oldu bu. Devrin daim olsun," dedi.

İşte diğer başsağlığı mesajlarından bazıları:

ŞEVVAL SAM: KELİMELERLE İFADE EDEMİYORUM

En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum

ONUR AKIN: ÇOK ERKEN BİR GİDİŞ BU

Hasan Saltık’ı kaybetmenin derin hüznü içindeyim..30 yıllık acı tatlı anılarımız oldu..Çok erken bir gidiş bu..Camiamızın ve sevenlerinin başı sağolsun..Devri daim olsun

HALUK LEVENT: DAHA ÇOK İŞİMİZ VARDI

Abimiz... Daha çok işimiz vardı Hasan abi

MAZLUM ÇİMEN: HASAN SALTUK, KALAN HASAN

Mazlum Çimen, "Çok kötü oldum .... kültür bakanlığının yapması gereken arşiv çalışmalarını neredeyse tüm kollarıyla kurmuş olduğu şirketiyle yapmış ve yapmaya çalışmış bir can dostumu,kardeşimi, uzuuuunnnn bir yol yürümüş olduğum insanı kaybetmişiz HASAN SALTUK. Offf be Hasan... Hasan Saltuk.. kalan Hasan..."

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