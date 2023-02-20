AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.04'te meydana gelen depremden üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.