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        Haberler Gündem Güncel Son dakika hava durumu: Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat! | Son dakika haberleri

        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün 3 bölgede şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların da ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 09:26 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:26
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        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
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        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların da ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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