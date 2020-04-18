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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 19, Az bulutlu.

İZMİR: 25, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 23, Az bulutlu.

MUĞLA: 24, Az bulutlu.

ADANA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 26, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 22, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 23, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 16, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

ERZURUM: 17, Parçalı bulutlu.

KARS: 18 Parçalı bulutlu.

MALATYA: 24, Parçalı bulutlu.

VAN: 16, Parçalı az bulutlu.

DİYARBAKIR: 24, Parçalı bulutlu.

MARDİN: 23, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve az bulutlu.