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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU'DA VE KARADENİZ'DE ÇIĞ UYARISI

Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmakta.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Alınan son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 9, Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

İSTANBUL: 10, Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

İZMİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 12, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 10, Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

DENİZLİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

MANİSA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 15, Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı.

ANTALYA: 16, Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı.

HATAY: 14, Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

KAYSERİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

SİVAS: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

KASTAMONU: 8, Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

ZONGULDAK: 8, Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

SAMSUN: 8, Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

TRABZON: 9, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu.

ERZURUM: 2, Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

HAKKÂRİ: 4, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

MALATYA: 11, Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu.

VAN: 4, Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 12, Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu.

GAZİANTEP: 11, Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu.

SİİRT: 11, Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

ŞANLIURFA: 14, Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu.