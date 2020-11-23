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Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kar ve yağmuru uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülürken diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklar doğuda 1 ila 3 derece azalırken, kuzeybatıda 1 ila 3 derece artacak

Hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için kar ve yağmuru uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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