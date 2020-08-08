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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK İÇ EGE'DE AZALIYOR

Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sıcaklığın ise İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak.

ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 36, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 34, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 33, Az bulutlu ve açık.

RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık.