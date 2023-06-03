Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Giresun, Artvin, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, pazar günü öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den şiddetli sağanak için "sarı" alarm verilen illerimiz şunlar: "Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce."

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Son verilere göre pazar günü illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 28, Parçalı ve çok bulutlu, cumartesi akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, pazar günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAKARYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, cumartesi akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, cumartesi akşam ile pazar günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, pazar günü kuzey ve batı kesimleri yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, pazar öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, pazar günü öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, pazar öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile pazar öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile pazar günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 26, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 33, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 26, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 32, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 31, Parçalı bulutlu.