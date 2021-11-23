Sarı kodlu uyarı! Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika HAVA DURUMU: Sarı kodlu uyarı: YAĞMUR GELİYOR - Meteoroloji
ABONE OL

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Yağışların Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli olması beklenirken sarı kodlu uyarı yapıldı ve sel, su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Yağışların gece saatlerinde iç bölgelere ilerlemesi bekleniyor.

Son dakika HAVA DURUMU: Sarı kodlu uyarı: YAĞMUR GELİYOR - Meteoroloji
Sarı kodlu uyarı! Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Kaçırıldı mı! Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayboldu - Haberler
GÜNDEM Gayrimenkul zengini yaşlı kadın özel bakım evinden ...
Son dakika | Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
GÜNDEM Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 ...
SON DAKİKA | Müslüme'nin dedesi tutuklandı, diğer aile fertleri serbest - HABERLER
GÜNDEM Müslüme'nin dedesi tutuklandı!
Büyükçekmece'de dorsesi açılan TIR, üst geçide çarptı
GÜNDEM TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı!
SON DAKİKA | Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Başak Cengiz'in adı verildi - HABERLER
GÜNDEM Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu mimarlık ...
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ ile mücadelemiz devam edecek - HABERLER
GÜNDEM Bakan Soylu'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Selahattin Demirtaş" gerginliği - HABERLER
GÜNDEM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Selahattin Demirtaş" ...
Van'da 2 buçuk ay önce cadde ortasında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı
GÜNDEM Van'da 2 buçuk ay önce işlenen cinayetin zanlıları ...
SON DAKİKA | İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - HABERLER
GÜNDEM İş yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
İBB burs sonuçları açıklandı! İBB 2021 burs sonuçları sorgulama sayfası! İBB bursu ne kadar?
GÜNDEM İBB burs sonuçları açıklandı 2021!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.