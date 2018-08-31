Hava Kuvvetlerine 14 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Ankara'da merkezli 13 ilde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askere yönelik FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6'sı eski pilot olan 18'i üsteğmen, 4'ü teğmen olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem başlatıldı.

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