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HaberlerGündemHayvan sevgisi! Asayiş Şube'nin 'Şeker'i!

Asayiş'in 'Şeker'i!

Antalya'da annesi tarafından terk edilen yavru kediye, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları sahip çıktı. Kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü'nün maskotu haline gelen kediye 'Şeker' adı verildi

hayvan sevgisi
DHA

Antalya'da doğum yaptıktan sonra annesi tarafından terk edilen yavru kediye, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler sahip çıkıp, 'Şeker' adını verdi. Şeker'i süt ve mamayla besleyen polisler, hayata tutunmasını sağladı. Kısa sürede büyüyen Şeker, müdürlüğün maskotu haline geldi.

ŞEKER İÇİN FON OLUŞTURULDU

DHA'da yer alan habere göre bazen koridorda bazı zamanlar ise büro amirlerinin makam koltuğunda şekerleme yapan Şeker'in masrafları için de fon oluşturuldu. Bakımı titizlikle yapılan Şeker, geçtiğimiz günlerde kısırlaştırıldı.

"HAYVANI SEVEMEYEN İNSANI SEVEMEZ"

Şeker'i görev yapan arkadaşları gibi gördüklerini ve çok sevdiklerini söyleyen polis memuru Aygül Metin, "Burada önemli operasyonlara imza atıyoruz. Bunları yaparken etrafımızda olup biten güzelliklerden kendimizi mahrum etmiyoruz" dedi. Hayvanları sevmeyenlerin insanları sevmeyeceğini söyleyen Metin, kedinin herkes tarafından çok sevildiği için Asayiş'in şekeri halini aldığını söyledi.

"ŞUBEDE İSTEDİĞİ GİBİ DOLAŞIYOR"

Şeker'i çok sevdiğini, boş zamanlarında onunla vakit geçirdiğini söyleyen polis memuru Yaşar Demirel ise "Şeker, şubenin her yerinde istediği gibi gezer dolaşır. Kimse ona dokunmaz. Karnı acıktığında gider yer. Mama alınacağında herkes elini cebine atar. Kimse para vermekten kaçınmaz" dedi.

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