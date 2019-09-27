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HaberlerSigorta

SON DAKİKA! Hazine'nin tek hissedar olduğu Türk Reasürans AŞ kuruldu

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Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tek hissedar olarak Türk Reasürans AŞ kuruluşunda yer aldı

son dakika

Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ Yeni Ekonomik Program kapsamında "ekonomik dengelenme" ve "sağlıklı sürdürülebilir büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla faaliyete geçti.

Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü olarak Selva Eren atandı.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Reasürans AŞ, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalmasını sağlayarak kamu menfaatlerinin risk yönetiminin yapılandırılması için gerekli reasürans düzenlemelerini gerçekleştirecek.

İstanbul Finans Merkezi'nin gelişimine de katkı sağlayacak olan Türk Reasürans AŞ'nin Genel Müdür Selva Eren, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın stratejik hedeflere ulaşması konusunda Türk Re olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız." dedi

 

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