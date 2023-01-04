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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen hazine yardımının kesilmesi talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yanıt verdi.

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 11 sayfalık yazıda, bir kez daha HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı. Bu tespite dair son dönemde, Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

YARIN KARAR VERİLECEK

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına dair kararını yarın verecek.

Yargıtay Başsavcılığı, HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Bu talebi görüşen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’den yazılı açıklama istemişti. "HDP’nin terör örgütü ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği"ne dair ulaşılan bilgi ve belgelerin gönderilmesini talep etmişti.