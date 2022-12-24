Hukukçular değerlendirdi! Ambulansa yol vermemek 'ölüme sebebiyet verme' suçu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Son dakika: Hukukçular değerlendirdi! Ambulansa yol vermemek 'ölüme sebebiyet verme' suçu
ABONE OL

Hukukçular değerlendirdi! Ambulansa yol vermemek 'ölüme sebebiyet verme' suçu

Ambulansa yol vermeme olayları son dönemde sıkça yaşanıyor. Olayları değerlendiren hukukçular, ambulansa yol vermeyen sürücülerin "bilinçli taksirle yaralama" ve "ölüme sebebiyet vermek" gibi suçlardan yargılanabileceklerini söyledi

Son dakika: Hukukçular değerlendirdi! Ambulansa yol vermemek 'ölüme sebebiyet verme' suçu
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Maltepe'de ambulansa kasıtlı olarak yol vermeyen sürücüye idari para cezası uygulanmasını değerlendiren hukukçular, hastanın hayatının tehlikeye girmesi durumunda "bilinçli taksirle yaralama" ve "ölüme sebebiyet vermek" suçlarının da gündeme gelebileceğini kaydetti.

Özellikle İstanbul'da ve ülke genelinde ambulansa yol vermeyen sürücülerin görüntüleri kameralar tarafından görüntüleniyor. Bu durumlarda aracı kullanan kişiye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezası yazılırken, önceki gün yaşanan olayda da Pendik'ten hasta almaya giden ambulansa D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde yol vermeyen sürücüye 819 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekiplerince de bu yıl, geçiş üstünlüğü bulunan 341 araca yol vermeyen sürücülere çeşitli ihlallerden yaklaşık 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sosyal medyadan yapılan tespitte 7 ambulansa yol vermeyen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Ambulansa yol vermeyen sürücülere uygulanan cezayı AA muhabirine değerlendiren Hukukçular Derneği Başkanı avukat Ahmet Yılmaz, bu tür olaylarda sürücülere verilen cezanın yeterli olup olmadığı konusunun gündeme geldiğini ancak çözüm için cezaları değil de toplumsal bilinci artıracak çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nda bu gibi olaylarla bağlantılı olarak "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçunun yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Ambulansın sirenleri açık ve hastaneye götürülmek istenen kişi, engelleme nedeniyle ağır bir durumla karşılaşmış olsa hiç kuşkusuz daha ağır cezai yaptırımla karşılaşılabilirdi." dedi.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARALAMA' VE 'ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK' SUÇU GÜNDEME GELEBİLİR"

Avukat Sinan Keskin, kara yollarında ambulans, itfaiye, polis ve askeri gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmemesi durumunda idari para cezalarının uygulandığını anımsattı.

Keskin, Maltepe'de yaşanan olayda sürücünün şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirterek, "Bir sürücünün kasten bir ambulansa yol vermemesi ve ambulansın gecikmesine neden olması halinde, eğer ambulanstaki hastanın durumu sırf bu gecikme nedeniyle hasta ağırlaşırsa veya vefat ederse, Türk Ceza Kanunu kapsamında 'bilinçli taksirle yaralama' ve "ölüme sebebiyet vermek' suçu dahi gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE DURUMLAR İÇİN KANUNDA DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU OLMALI"

Avukat Elvan Kılıç da ambulansların geçiş üstünlüğünü kullanabilmesi için görevli olması gerektiğini dile getirerek, "Herhangi bir sürücünün kendi aciliyet durumunu koşul sürerek geçiş üstünlüğüne sahip olması mümkün değildir." diye konuştu.

Yaşanan olayda bilerek ve isteyerek, görevini yapan ve geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermemek için bir çaba olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Geçiş üstünlüğü olan araçlara en hızlı şekilde yol vermek zorunludur. Ambulansın içinde acil müdahale gerektiren bir kişinin olması durumu söz konusu ise ve müdahalenin zamanında yapılmaması sebebiyle canı tehlikeye girme durumuyla karşı karşıya kaldığı için tazminat davasına da konu olur. Tabii bu durumda ispat külfeti davacıda olur. Yine böyle durumlar ve kişiler için kanunda daha ağır yaptırımlar söz konusu olmalı. Ehliyet puanının düşmesi ve para cezası alması yeterli olmayacaktır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP'de 4 il başkanı milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti
GÜNDEM CHP'de 4 il başkanı istifa etti
Hasan Hüseyin Karadağ'dan acı haber! Yasa dışı yollarla Avrupa'ya giderken donarak öldü
GÜNDEM Hasan'dan acı haber! Avrupa sınırında donarak ölmüş!
MHP lideri Bahçeli: Karşımızdaki siyaset tablosunda aile dramı yaşanmakta
GÜNDEM Bahçeli: Siyaset tablosunda aile dramı yaşanmakta
BABA VAHŞETİ | Konya'da 12 ve 17 yaşında iki kızını öldürüp "Namus cinayeti" dedi! -Güncel haberler
GÜNDEM Kızları 12 ve 17 yaşındaydı! Baba vahşeti!
BU NASIL ÖLÜM | Bahçesini sürerken boynu dala takılıp kırıldı - Şanlıurfa haberleri
GÜNDEM Bahçesini sürüyordu... Feci ölüm!
Bayburt'ta termometreler eksi 14 dereceyi gördü
GÜNDEM Termometreler o ilde eksi 14 dereceyi gördü
Eviyle birlikte biriktirdiği kira parası da yandı!
GÜNDEM Eviyle birlikte biriktirdiği kira parası da yandı!
İĞRENÇ OLAY | Son dakika: Çifte istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!
GÜNDEM Çifte istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz ...
Kızlarının kaçırıldığını iddia eden baba ile amca silahla ev bastı, mahalleli ayağa kalktı
GÜNDEM Silahlı baba ile amca mahalleyi ayağa kaldırdı
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kellelerini keseceğim
GÜNDEM "Uyuşturucu baronlarının kellelerini keseceğim"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.