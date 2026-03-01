Canlı
        Son dakika: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili açıklama

        Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili açıklama

        Denizcilik Genel Müdürlüğü, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu

        Giriş: 01.03.2026 - 12:23
        Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerle ilgili açıklama

        İstanbul'da soğuk hava ve yağmur etkili oluyor

        İstanbul'da soğuk hava ve yağmur etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde belirli aralıklarla etkisini gösteren yağmur ve soğuk havanın etkisiyle vatandaşların şemsiyelerle tedbir aldığı görülürken turistlerin ise bir kısmı otobüs duraklarına sığındı. İHA)

