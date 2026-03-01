Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili açıklama
Denizcilik Genel Müdürlüğü, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu
Giriş: 01.03.2026 - 12:23
