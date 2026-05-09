İBB soruşturmasında 7 isim adliyede
İBB soruşturması kapsamında dün yapılan Ağaç A.Ş. ve Peyzaj A.Ş operasyonunda gözaltına alınan isimlerden emniyette ifade işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 15:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Sevk olan isimler:
1. Oktay Özel — İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı
2. Murat Cırık — Ağaç AŞ Şef
3. Cezayir Aday — Vadi Peyzaj A.Ş. Ortağı
4. Ahmet Kocadağ — Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı
5. Ünal Aksoy — Parametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı
6. Hakan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
7. Adnan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı
