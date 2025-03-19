İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası bazı metro seferleri durduruldu İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı. Vatan Caddesi'ne çıkan yolların da geçici süreyle seferlere kapatıldığı açıklandı

Habertürk Giriş: 19.03.2025 - 08:07 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:15 facebook

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