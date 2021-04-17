İbrahim Kalın: Canı sağolsun

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan "Sözü yormadan" başlığıyla bir açıklama yaparak sanatçı Erkan Oğur'un sözlerine yanıt verdi.

Seslendirdiği türkülerle de bilinen İbrahim Kalın, sözünü ve bestesini kendisinin yaptığı "Hiç Oldum" isimli türküyü geçen hafta içinde dijital platformlarda yayınladı. Türküde kendisine kopuzuyla eşlik eden Erkan Oğur, sosyal medyada muhalif kullanıcıların ve yorumcuların eleştirilerine maruz kaldı.

OĞUR: İÇİMİN BİR KÖŞESİ CIZ ETTİ

Bu eleştirilere Independent Türkçe’de Ali Kemal Erdem’e verdiği röportajda yanıt veren Oğur, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim" demişti.

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KALIN: SUSMAYA KARAR VERMİŞTİK

Oğur'un bu sözlerin ardından sessizliğini bozan Kalın, Twitter'dan "Sözü yormadan" başlığıyla yaptığı açıklamada "İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. "Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin" dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağolsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı" dedi.

Erkan Oğur'un, kopuz ve gitar, Derya Türkan'ın ise kemençeyle İbrahim Kalın'a eşlik ettiği türküye Kemal Başbuğu yönetmenliğinde bir klip çekildi. Kalın'ın, divan bağlama çaldığı türkünün klibi, dijital platformlarda yayınladı.