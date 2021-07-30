İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Milletimizin yaralarını sarmak için ülkemizin devletimizin seferber olduğu tablonun içindeyiz. Bununla mücadele ederken böyle bir acı haberin gelmesi, acı üzerine acının yaşanmasıdır. Tabii burada her olayın istismar edildiği, siyasallaştırmaya çalışıldığı gibi Konya'daki bu alçak tertip, menfur saldırı da istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı sözkonusu değildir. Bunu buraya çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir. Alçak bir değerlendirmedir ve kınanması gerekir. Birileri içeriden, dışarıdan sürekli körüklemektedir. Bu istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetleri ortadadır. Ham başımız sağolsun diyorum, hem geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. 2010 yılından itibaren gerçekleşen iki ailenin karşılıklı birbirleriyle,. bugünkü eylemi gerçekleştirenin silah çekme hadisesi söz konusu. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ne kadar cinnet, ne kadar sapkın bir davranış. Kadınlara silah çekilmiş, anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli. Daha önce da çeşitli tartışmalar sözkonusu olmuş. Emniyete intikal etmiş. Bu ülkenin birliğine saldırı birliğimizi, beraberliğimizi çok daha arttıracaktır. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmeler istismarın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatının olacağı düşüncesindeyim. 7 vatandaşımızın ailesine, yakınlarına Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah bu katilin en kısa zamanda yakalandığına dair haberi verebilmek nasip olur.