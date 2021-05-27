İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'in iddialarına yönelik olarak, "Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarımız, bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmek istediler izin vermedik. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz " ifadelerini kullandı...

Soylu'nun açıklamalarından satır başları

BATAKLIK OPERASYONU

Meselede FETÖ ve Sedat Peker ağı var.

AKŞENER'İN İKİZDERE ZİYARETİ

Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada., hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadık, her şey olur mu olmaz mı diye...

Ayrıntılar geliyor...