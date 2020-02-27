İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!" ifadelerine yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2020

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.