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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: E-5 kenarında taciz ŞOKU! Annesinin yanında...
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Annesinin yanında taciz şoku!

İstanbul Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile, bir sapığın tacizine uğradı. 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz anı kameralara yansırken, bir anda neye uğradıklarını şaşıran anne, tacizciye tepki gösterdi. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı

Son dakika: E-5 kenarında taciz ŞOKU! Annesinin yanında...
Annesinin yanında taciz şoku!
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İHA

İstanbul Avcılar'da, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’dan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra taciz şoku yaşadı. Taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, kendilerini takip eden bir şüphelinin tacizine uğradı.

BİR ARACI DURDURUP YARDIM İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre aileyi takip eden şüpheli, önce sözlü tacizde bulunduğu ailenin 12 yaşındaki kızına fiziki müdahalede bulundu. Taciz karşısında aile şok olurken, annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Karakola giden aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde anne ile 2 kızının ellerinde bavullarla yürüdükleri görülüyor. Bu sırada kendilerini takip eden şahsın bir anda 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde annenin tepki gösterdiği zanlının olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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