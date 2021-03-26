İğrenç takipte tutuklama kararı! 0:00 / 0:00

DHA

Taciz olayı, geçen salı günü saat 07.30 sıralarında yaşandı. Gözde Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı.

DHA'nın haberine göre, genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark etti ve cep telefonunun kamerasını açtı. Gözde Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde gördü. Genç kız çığlık atarken, şüpheli koşarak, kaçtı.

Gözde Ş.'nin, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi ile çevresindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

Taciz sırasında üzerinde mavi mont olan şüpheli, görüntülerden tespit edildi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki K.A. olduğu saptanan şüpheli, gece yarısı yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.A.'nın ilk ifadesinde, "Tuvaletimi yapıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Görüntüde kaçan kişi benim" dediği öğrenildi.

TACİZCİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Khaled A. (15),çıkarıldığı mahkemece, `cinsel taciz´ suçundan tutuklandı.