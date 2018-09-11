Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda Alibaba, Megafon, Mail.ru ve RDIF yetkilileri tarafından ortaklık anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında başlangıç değeri 2 milyar dolar olması beklenen ortaklıkla, Rusya ve BDT’te faaliyet gösterecek en büyük e-ticaret şirketinin kurulması hedeflenirken, AliExpress şirketinin de Rusya’daki mevcut işleri söz konusu ortak girişime dahil edilecek.

2019 İLK ÇEYREĞİNDE HAYATA GEÇECEK

Anlaşma ile Rusya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Megafon, yine ülkenin en büyük internet şirketlerinden Mail.ru’daki yüzde 10’luk hissesini, AliExpress Rusya’daki yüzde 24’lük hisse karşılığında Alibaba Grubu’na devredecek.

Rusya'nın e-ticaret sektöründe yapılan "en büyük" anlaşmanın, 2019’un ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor. AliExpress Rusya’daki hisse dağılımında Megafon’un yüzde 24, Mail.ru’nun yüzde 15 ve RDIF’in yüzde 13’lük payları olacak.

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