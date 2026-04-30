        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İl gençlik kolları başkanı kavgada öldürüldü | Giresun haberleri | Son dakika haberleri

        İl gençlik kolları başkanı kavgada öldürüldü

        Giresun'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı 18 yaşındaki Utku Konak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan da taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 14:34 Güncelleme:
        Giresun'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞMIŞTI

        Tarafları ayırmak isteyen Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Utku Konak (18), grupta bulunan N.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        AMELİYATA ALINDI KURTARILAMADI

        Kanlar içinde yere yığılan Konak, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Konak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        FATİH ERBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan ile siyasi partiler taziye mesajı yayımladı. Fatih Erbakan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli: "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Dünya sıkıntılı bir dönemden, imtihandan geçmektedir." diyen Bahçeli, "Ekonomik gerilimler siyasal fay hatları daha da derinleşmekte ve sertleşmektedir. Sınırlar sabit görünse de tehditlerin mahiyet...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası