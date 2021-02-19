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İlaca yüzde 20 zam

İlaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan 1 euro değeri yarından geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında artırıldı. Buna göre 1 euro 3.8155'ten 4.5786'ya yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar yarın yürürlüğe girecek

Son dakika! İlaca yüzde 20 zam - Haberler
HABERTURK.COM

İlaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan 1 avro değeri yarından geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında artırıldı.

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden avro değerinin 2021 yılı için yüzde 20 oranına kadar artırılmasına izin verildi.

Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu da bugün toplanarak yeni değeri belirledi. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Avro değeri yüzde 20 oranında artırılarak 3.8155’ten 4.5786’ya yükseltildi. Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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