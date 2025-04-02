Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bayram tatilinin ilk 4 gününde 34 kişi hayatını kaybetti

        İlk 4 günün acı bilançosu açıklandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 4 günün acı bilançosu açıklandı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 165 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

        "İLK 4 GÜNDE 34 KİŞİ ÖLDÜ"

        Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

        Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!