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HaberlerGündemSON DAKİKA: İmamoğlu duyurdu: Evine dönüyor
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İmamoğlu duyurdu: Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi evine dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın rekor fiyata satılan portresinin eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandığını açıkladı. İngiltere'deki müzayadede geçen mart ayında 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa sunulan portre, 5 milyon TL'ye alıcı bulmuştu. Geçen yıl haziran ayında da Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB tarafından satın alınmıştı

SON DAKİKA: İmamoğlu duyurdu: Evine dönüyor
"Evine dönüyor"
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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun dün akşam sosyal medyadan, "Yurtdışında bulunan tarihi, manevi ve sanatsal değeri yüksek eserleri anavatanına getirmeye devam ediyoruz. İBB koleksiyonuna kısa süre sonra dahil olacak, yeni ve çok değerli bir eseri yarın İBB Başkanımız kamuoyuna duyuracak. İstanbul'a hayırlı olsun" paylaşımında bulunmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o duyuruyu sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptı.

350 BİN STERLİNE ALICI BULMUŞTU

Başkan İmamoğlu, İngiltere'deki müzayadede 350 bin sterline (komisyon ve vergilerle birlikte 438 bin sterlin - yaklaşık 5 milyon TL) satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandığını açıkladı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'EVİNE DÖNÜYOR! İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN'

"Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere'deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB'ye duyulan güven gurur verici. İstanbul'a hayırlı olsun."

İBB, FATİH'İN PORTRESİNİ 770 BİN STERLİNE ALMIŞTI

İBB, geçen yıl haziran ayında da Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonda bulunan son portresini Londra'da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satın almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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