İmamoğlu hastaneye sevk edildi
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hastaneye sevk edildi. Kasık ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen İmamoğlu'nun, yapılan muayenenin ardından yeniden cezaevine sevk edildiği öğrenildi
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İmamoğlu'nun bugün yaşadığı kasık ve bel ağrısı nedeni ile hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İmamoğlu, kendisine yapılan muayenenin ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevine geri götürüldü.