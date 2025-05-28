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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davası 4 Temmuz’a ertelendi | Son dakika haberleri

        İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davası 4 Temmuz’a ertelendi

        İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptal davasına devam edildi. Basın kapalı gerçekleşen duruşma 4 Temmuz'a ertelendi. Diğer yanda avukatları İnan Kıraç'ın Zeytinburnu'nda özel bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 08:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 08:34
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        İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davası 4 Temmuz'a ertelendi
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        İş insanı İnan Kıraç'ın (87), Emine Alangoya(75) ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle kızının mahkemeye başvurduğu davanın görülmesine devam edildi. Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı olarak görülen duruşma, 4 Temmuz’a ertelendi. Duruşma sonrasında açıklama yapan İnan Kıraç'ın vasi avukatı Atakan Yılmaz, "Sayın İnan Kıraç'ın Zeytinburnu'ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır" dedi.

        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi

        İş insanı İnan Kıraç'ın 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıktı. Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde evliliğin iptali için başvurdu.

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        Başvuruyu değerlendiren mahkeme, İnan Kıraç'ın 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. 26 Şubat günü Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirildi. Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

        Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atadı. Ayrıca mahkeme İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

        DURUŞMADA GİZLİLİK KARARI

        Konuyla ilgili davaya bugün İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Gizlilik kararı sebebiyle basına kapalı olarak görülen duruşma öncesinde taraf avukatları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

        Duruşmanın 4 Temmuz tarihine ertelendiği öğrenildi.

        "İNAN KIRAÇ’IN ÖZEL HASTANEDE TEDAVİSİNE BAŞLANILMIŞTIR"

        Duruşma sonrasında açıklama yapan İnan Kıraç'ın vasi avukatı Atakan Yılmaz, "Vesayet mahkemesi tarafından Sayın İnan Kıraç’ın tedavisi yönünde verilen kararlara rağmen, uygulama aşamasında yaşanan kötü niyetli engellemeler sebebiyle sayın İnan Kıraç'ın tedavi süreci aksatılmıştır. İnan Kıraç, bazı kişiler tarafından yaklaşık bir ay boyunca farklı illere götürülmeye zorlanmış, ne yazık ki bu durumun sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. 21 Mayıs 2025 tarihinde İnan Kıraç’ın, Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi’nde olduğu tespit edilince, kolluk kuvvetleri ve biz vasiler eşliğinde, tüm engellemelere rağmen, Sayın İnan Kıraç'ın Zeytinburnu’ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır" dedi.

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