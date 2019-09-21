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HaberlerGündemSon dakika... İnanılmaz kurtuluş! Gasp dedektifleri ölümden son anda kurtardı! - Haberler

Son dakika... İnanılmaz kurtuluş! Gasp dedektifleri ölümden son anda kurtardı!

İHA

Adana’da, kaçırılarak babasından 70 bin lira fidye istenen, saat 16.00’ya kadar paranın getirilmemesi halinde öldürüleceği ileri sürülen kişi, verilen süreye bir saat kala polis tarafından kurtardı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

gasp ve alıkoyma

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda, iddiaya göre, Kayseri’de yaşayan Emre B. ve arkadaşı Alaattin E., 90 bin liraya iki otomobili internet üzerinden satışa çıkardı. Adana’da yaşayan S.B. (29) ve M.K. (31) otomobili internetten görüp bu kişileri arayarak alıcı olduklarını söyleyip anlaştı. Kayseri’ye giderek Alaattin E.’ye 50 bin lira veren S.B. ve M.K., noterin kapalı olması nedeniyle otomobilin satışını alamayarak Adana’ya döndü.

PARA VERDİKLERİ KİŞİYE ULAŞAMADILAR

İHA'da yer alan habere göre pazartesi günü ise otomobili alan kişiler işlemlerin tamamlanması ve geri kalan 40 bin lirayı vermek için parayı alan Alaattin E.’ye ulaşmaya çalıştı. Ancak şahıslar bir türlü Alaattin E.’ye ulaşamadı. Bunun üzerine S.B. ve M.K., arkadaşları H.G. (33) ve D.K. (27) ile birlikte Kayseri’ye giderek Alaattin E.’yi bulmaya çalıştı.

ARABAYA BİNDİRİP ALIKOYDULAR

Zanlılar bunun üzerine otomobil satışında bulunan ikinci kişi Emre B.’yi buldu. Zanlılar otomobilleri istedi ancak Emre B. kendisinin de Alaattin E.’ye ulaşamadığını, ne olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine zanlılar Emre B.’yi zorla kendi otomobiline bindirerek Adana’ya getirdi.

"SAAT: 16.00'YA KADAR 70 BİN LİRA GETİR"

Burada bir kulübede Emre B.’yi sopa ve yumrukla darp eden zanlılar, parayı getirmesini istedi. Ancak Emre B. arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini parayı da onun götürdüğünü söyleyince 4 şüpheli, daha sonra Emre B.’nin babası Ömer B.’yi (54) cep telefonuyla aradı. Emre B.'yi serbest bırakmak için saat 16.00’ya kadar Adana’ya 70 bin lira getirmesini isteyen şüpheliler, aksi halde oğlunu öldüreceklerini söyledi.

ARAÇ PLAKASINDAN ŞÜPHELİLERE ULAŞTILAR

Şüphelilerin babasıyla konuşturduğu Emre B. de parayı getirmesini yoksa zanlıların kendisini öldüreceğini söyleyerek babasından yardım istedi. Baba bunun üzerine Adana’ya gelerek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Gasp dedektifleri, plaka tanıma sisteminden şehrin giriş çıkışlarını kontrol edip hemen zanlıların hangi araçla girdiğini belirledi.

BİR SAAT KALA POLİS KURTARDI

Daha sonra da tespit edilen aracın Adana’da nerede bulunduğunu saptamaya çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın Karataş Bulvarında olduğu belirlendi. Polis, zanlıların Emre B.’yi öldürmek için verdiği süreye bir saat kala Karataş Bulvarı'nda hareket halinde olan aracı durdurup zanlıları yakaladı. Araçta bulunan S.B., M.K., H.G. ve D.K. gözaltına alındı, vücudunda darp izleri bulunan Emre B. ise kurtarıldı.

DOLANDIRILDIKLARINI SÖYLEDİLER

Zanlılar emniyetteki ifadesinde Emre B.’nin kendi isteğiyle Adana’ya geldiğini iddia ederek, arkadaşıyla birlikte kendilerini 50 bin lira dolandırdığını ileri sürdü. Bu arada zanlıların gasp ettiği Emre B.’nin otomobili de polis tarafından Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

 

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