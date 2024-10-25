Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Irak'ın kuzeyine hava harekatı

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı

        MSB tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine icra edilen hava harekâtı ile 34 hedef imha edilmiştir." denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 01:19 Güncelleme: 25.10.2024 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim saat 23.30'da hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "İcra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

        Harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı
        Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve savaş kabinesine tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve savaş kabinesine tepki
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Korkma!
        Korkma!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler