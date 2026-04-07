Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: İran basını: ABD-İsrail, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırdı | Dış Haberler

        Son dakika: İran basını: ABD-İsrail, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırdı

        ABD-İsrail'in, İran'ın petrol ihracat terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran basını: ABD-İsrail, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırdı

        İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, Hark Adası'na birkaç saldırı düzenledi ve adadan birkaç patlama sesi duyuldu.

        ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

        Trump, daha sonra Financial Times gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana petrol ihracat terminali Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu öne sürmüştü.

