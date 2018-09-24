İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi El-Ahvaziye grubunu suçlamıştı.

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail liderlerini açık şekilde tehdit etti.

Ahvaz'da 25 kişinin öldüğü saldırıdan iki gün sonra konuşan Devrim Muhafızları başkan yardımcısı, ABD ve İsrail liderlerini yıkıcı bir yanıtın beklediğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları, dün yaptığı açıklamada da 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söylemişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırının arkasında ABD'nin olduğu suçlamalarına ilişkin, ''(Ruhani) Bizi istediği gibi suçlayabilir. Yapması gereken aynaya bakmak.'' dedi.

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