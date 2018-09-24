İran dini lideri Ali Hamaney Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki saldırıyı gerçekleştirenlerin "ellerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) cebinde olduğunu" söyledi.

Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Asya Oyunlarından dönen İranlı sporcuları kabul eden Hamaney yaptığı konuşmada, Ahvaz'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamaney'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, İran dini liderinin "Bu korkakça eylem Suriye ve Irak'ta sıkıştıklarında ve yardıma ihtiyaç duyduklarında ABD tarafından kurtarılan kişilerin işidir. Bunların eli Suudi Arabistan ve BAE'nin cebindedir." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Hamaney saldırıyı gerçekleştirenlerle ilgili, "Bu saldırının faillerini en ağır şekilde cezalandıracağız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ahvaz'da geçen cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

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