İran medyası: ABD İle görüşme reddedildi

Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri: Kahramanmaraş saldırısında "okul avcısı" detayı, Gülistan Doku soruşturmasında önemli gelişme, Hürmüz Boğazı açıldı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor..."OKUL AVCISI" DETAYIOkul saldırılarının üzüntüsünü yaşıyoruz... Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili 411 kişi gözaltına alındı, 1886 internet adresine erişim engeli geldi. Bu arada Kahramanmaraş'taki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin, kendisi için 'Okul avcısı' anlamında bir tanımlama kullandığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Ahmet Küçük de bu "Okul Avcısı" teriminin peşine düştü. Google'da İngilizce olarak yapılan aramalarda, okulda silahlı saldırı oyunlarının hiçbir kısıtlama veya engelleme olmadan oynanabileceği ortaya çıktı. Bu oyunlarda oyuncu, yanında olan veya okulda bulduğu silahlarla öğrencileri ve öğretmenleri hedef alıyor. O OKUL KAPATILDIÖte yandan saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu, geçici süreyle kapatıldı. Okulda, eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledilecek. "AİLELERİ SORUMLU TUTMAYI GÜNDEME GETİRECEĞİZ"Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması geldi. Gürlek "Aileleri bakım yükümlülüğünü ihmal ettikleri gerekçesiyle çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz" dedi. ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL AÇIĞA ALINDIGülistan Doku soruşturmasında yaşanan önemli gelişmelerle devam edelim. Polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Erol, "O dönemki Tunceli valisi Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu beni kandırarak siber konusundaki teknik kabiliyetimden faydalanarak beni kullandılar. Pişmanım." dedi. Hakkında soruşturma başlatılan Sonel, açığa alındı.İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDIİran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Arakçi, Lübnan'daki ateşkese paralel olarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını söyledi. Bu haberin ardından brent petrol 90 doların altına geriledi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: LİDERLER ZİRVESİNE AÇIĞIZSiyasete bakalım... Antalya Diplomasi Forumu başladı. Burada "Barışa giden en kestirme yol, yapıcı diyalog ve diplomasidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı için de "Türkiye, tarafların istekli olması halinde liderler zirvesi dahil doğrudan müzakerelerin devamında kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.BARRACK: S-400 KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞACAKBurada ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Bence S-400 konusu yakında çözüme kavuşacak. Türkiye'nin F-35 programına kabul edilmesi sorun teşkil etmiyor" dedi.MHP MUĞLA, ÇANAKKALE VE BİLECİK İL TEŞKİLATLARI FESHEDİLDİMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, partisinin Muğla, Çanakkale ve Bilecik İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.KONUT SATIŞLARINDA HAFİF GERİLEMEEkonomide dün konut fiyatlarını aktarmıştık, bugün satış rakamları geldi. Konut satışları, mart ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 113 bin 367 oldu. Kredili satışlar, toplam satışın yüzde 22,9'unu oluşturdu. Böylece kredili satışlar, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek orana ulaştı.ŞARKICI RIZA TAMER HAYATINI KAYBETTİPopstar yarışmasında adını duyuran Rıza Tamer, hayatını kaybetti. Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı, kurtarılamadı. 43 yaşındaki Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı.